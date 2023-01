Favorite de cet Open d’Australie malgré sa défaite contre Jessica Pegula en United Cup où elle avait craqué en fin de match, Iga Swiatek a été sortie dès les huitièmes de finale par Elena Rybakina : 6–4, 6–4, en 1h30 de jeu. En confé­rence de presse, la numéro 1 mondiale n’a pas voulu drama­tiser cette défaite.

« Je sentais la pres­sion et j’avais l’im­pres­sion de ne pas vouloir perdre au lieu de vouloir gagner. Je pense que c’est une ques­tion sur laquelle je dois me concen­trer au cours des deux prochaines semaines. Je pense que je serai capable de surmonter cette défaite et d’en tirer des leçons. En général, mon expé­rience de ce tournoi a été diffi­cile, mais elle est main­te­nant terminée et je suis en mesure de ne pas me concen­trer sur le fait que j’ai perdu le match, mais sur ma perfor­mance globale. Je pense que cette fois, ce sera moti­vant pour moi, et je suis presque sûre que je jouerai les prochains tour­nois avec quelque chose sur lequel me concen­trer, quelque chose sur lequel travailler. Je pense que je vais avancer. Maintenant, j’aurai plus de temps pour me remettre à zéro. Peu importe que je perde en demi‐finale, au quatrième tour ou en finale. Je veux juste passer à autre chose. »