Après s’être montré sans pitié avec Novak Djokovic, sifflé par une partie du public lors de son abandon face à Zverev en demi‐finales de l’Open d’Australie, en expli­quant qu’il ne l’avait peut‐être pas volé à cause d’une certaine suspi­cion quant à la réalité de ses bles­sures, Toni Nadal a tenu à tempérer, toujours dans les colonnes d’El Pais.

« Je crois qu’un grand cham­pion comme le Serbe, qui a contribué à écrire les pages les plus sublimes de l’his­toire du tennis, ne devrait pas quitter un court de cette façon et encore moins la Rod Laver Arena, où il détient le record de victoires et de titres. Le respect, c’est mon senti­ment parti­cu­lier, est ce qu’il mérite au moment diffi­cile, sans aucun doute, de devoir quitter le court qui l’a vu gagner tant de fois. »