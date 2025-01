S’il se montre beau­coup plus discret que son compa­triote, Andy Roddick, Jimmy Connors, qui possède lui aussi son propre podcast, est récem­ment revenu sur la victoire de Jannik Sinner à l’Open d’Australie, sa troi­sième en Grand Chelem.

Et visi­ble­ment, l’ac­tuelle domi­na­tion du numéro 1 mondial lui rappelle quelques souvenirs.

« Depuis un an et demi, voire un peu plus, il a le vent en poupe. Il est en pleine forme. Ses 18 derniers mois ont été assez incroyables et conti­nuer à jouer à un tel niveau, match après match, tournoi après tournoi, c’est mettre sa répu­ta­tion en jeu. Mettre sa répu­ta­tion en jeu. J’adore cela. C’est ce qui m’a motivé à l’époque où j’étais joueur, c’était d’aller au bout de ce que j’at­ten­dais de moi à chaque fois que je mettais les pieds sur le terrain. Et il a joué de manière incroyable. »