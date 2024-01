Finaliste en titre de l’Open d’Australie où il est toujours soutenu par l’im­por­tante commu­nauté grecque de Melbourne, Stefanos Tsitsipas a été éliminé dès les huitièmes de finale cette année par Taylor Fritz. En confé­rence de presse, celui qui sera 10e mondial au mieux à l’issue du tournoi a tenté de prendre du recul.

« Combien de temps vais‐je mettre pour m’en remettre ? Je dirais quelques jours. Je vais prendre le temps de réflé­chir. Ce n’est pas un senti­ment négatif. C’est un senti­ment d’évo­lu­tion, de chan­ge­ment, qui est constant. Le chan­ge­ment est toujours constant. Un jour vous êtes dans le top 10, l’autre jour vous n’y êtes plus, donc vous devez conti­nuer à travailler et vous permettre de vous épanouir à travers ces expé­riences, vous permettre de recher­cher tous ces moments qui ont fonc­tionné pour vous au cours des dernières années. C’est doulou­reux et les moments de gloire ne sont pas si nombreux. Dans une carrière, il y a bien plus de moments de moments doulou­reux et diffi­ciles à gérer que de moments de gloire, de succès et d’ou­ver­ture de bouteilles de cham­pagne. Ces moments ne repré­sentent qu’un très faible pour­cen­tage de ce que vit un joueur de tennis chaque année. »