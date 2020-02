Directeur de son tournoi, l’Open Teréga Pau-Pyrénées dont We Love Tennis est partenaire, Jérémy Chardy s’est exprimé dans les colonnes de notre numéro 74 de WeLoveTennis Magazine.

Lors de cette interview « Plus », on lui a demandé ce qui était le plus amusant, au final le Palois nous a expliqué qu’être de l’autre côté en tant qu’organisateur c’était plutôt amusant : « La partie sportive c’est très amusant. Lorsque je vois les joueurs arriver avec leur stress d’avant match, c’est vraiment drôle. Je suis de l’autre côté sur ce tournoi, et les voir débarquer avec toutes leurs demandes, c’est assez spécial. Avec ma casquette de directeur, j’ai pu observer cela avec un réel détachement et c’est vraiment amusant. »