Bientôt l’ensemble du continent européen aura repris le chemin des courts. La LTA a annoncé hier que ce serait possible dès ce mercredi avec une petit particularité c’est qu’outre manche le pabel est autorisé, le padel en un contre un bien sur. C’est déjà le cas en Belgique, Italie, Suisse, comme nous l’a précisé Kristina Clément de Nox France alors que chez nous cela n’est pas possible pour le moment. On peut donc s’étonner de cette exception tricolore d’autant que les amoureux de padel sont nombreux et que si même jouer en simple n’est pas dans l’esprit cela permettait déjà de reprendre la pratique en douceur.