We Love Tennis a lancé dans son dernier numéro We Love Padel, un « mag » dans le « mag » pour suivre l’ac­tua­lité du padel mais aussi progresser dans sa pratique.

Un parte­na­riat a été signé avec Esprit Padel mais aussi avec Esprit Padel Shop.

Francois Authier, le profes­seur de réfé­rence de ce centre basé à St Priest (69) donnera donc régu­liè­re­ment des conseils pour s’amé­liorer. Pour cette première, nous avons décidé de nous concen­trer sur le service.

Qu’est-ce qu’un bon service ?

Un bon service a pour but de gêner forte­ment l’adversaire pour arriver au filet dans de bonnes condi­tions et effec­tuer une bonne première volée. Il faut pouvoir mettre en diffi­culté l’adversaire dès le début du point. Si l’on peut gagner le point direc­te­ment au service il ne faut surtout pas s’en priver !

Quels sont les conseils tech­niques pour acquérir un bon service ?

Utiliser la hauteur de frappe maxi­male auto­risée pour avoir la meilleure trajec­toire possible. Avoir le poids du corps vers l’avant pendant la frappe afin de favo­riser une bonne vitesse de balle et une montée plus rapide au filet. Attention à la posi­tion sur le terrain pour servir. Selon le place­ment de votre coéqui­pier, vous devez vous posi­tionner au T ou au milieu de côté, toujours dernière la ligne du fond. Par exemple ) à 15⁄ 0 service à gauche, votre parte­naire est un joueur de droite (posi­tion à droite), vous devez donc vous placer au milieu de votre côté gauche pour servir. Ainsi, vous protè­gerez natu­rel­le­ment plus de terrain et arri­verez au filet dans de meilleures condi­tions. Rappel au niveau du règle­ment, la balle doit rebondir derrière la ligne blanche. De la même façon, vos pieds ne doivent pas dépasser la ligne avant d’avoir taper dans la balle.

Comment progresser au service ? Et que faire pour s’améliorer ?

La répé­ti­tion est primor­diale pour un coup qui dépend que de soi. C’est le seul coup où l’on se lance la balle à soi même. Je conseille donc de s’entraîner au service en répé­tant une zone définie avec comme objectif d’avoir une trajec­toire tendue et une bonne longueur de balle. Pour un débu­tant, servir sur la vitre laté­rale reste le plus effi­cace pour gêner l’adversaire.

Quel est le plus impor­tant entre la zone et la vitesse ?

Pour moi, la zone reste le plus impor­tant puisque l’adversaire sera gêné par la longueur ou par le rebond sur la vitre laté­rale. Une balle rapide mais trop courte est plus facile à renvoyer, et réduit notre temps pour monter au filet. L’objectif est de savoir envoyer la balle où vous le souhaitez en maîtri­sant et variant la vitesse (lente ou rapide)

Les petits « tips » supplé­men­taire du coach :

Oser une prise de risque élevée sur première balle, je conseille aussi souvent à mes élèves de monter au filet à la vitesse de leur jeu de jambe : plus on joue vite, plus la balle revient vite (cela empêche de monter rapidement)

