En confé­rence de presse après la victoire de Carlos Alcaraz contre l’Américain Wolf (6−1, 6–2, 6–1) au premier tour, un jour­na­liste a demandé à l’Espagnol s’il ressen­tait moins de pres­sion avec la présence de Rafael Nadal à Roland‐Garros.

Question : « La présence de Nadal vous libère‐t‐elle d’une certaine média­ti­sa­tion ? »

Propos d’Alcaraz rapportés par Punto de Break : « Je n’y ai pas pensé, je n’ai pas ressenti cela. Évidemment, Rafa étant ici à Paris, qui est son tournoi, les projec­teurs vont être braqués sur lui, mais je n’ai pas ressenti moins de pres­sion, qu’il soit dans le tournoi ou non. J’essaie d’avancer au jour le jour, en gagnant en confiance, car je n’ai pas beau­coup d’heures sur le court, mais petit à petit je gagne en confiance et c’est la seule chose qui me préoc­cupe en ce moment. »