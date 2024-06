Alors qu’elle va affronter en quart de finale Mirra Andreeva, la joueuse biélo­russe a été ques­tionné sur le chan­ge­ment lié à la conquête d’un titre majeur. Félicitant le jour­na­liste pour cette ques­tion, elle a clai­re­ment expliqué que cet accom­plis­se­ment donnait beau­coup de sens à tous les sacri­fices réalisés dans sa carrière.

« Intéressante comme ques­tion ! Effectivement, quand on gagne un tel trophée… Je ne sais pas comment dire… Ça vous apporte telle­ment de choses posi­tives. Quand on gagne un Grand Chelem, vous savez que pendant toute votre vie, vous avez fait ce qu’il fallait faire. Tout ce qui vous a posé des diffi­cultés, il y avait une raison. Quand vous arrivez à saisir ce trophée, cet objectif, ça vous donne de la confiance en vous. Donc, quelles que soient les diffi­cultés rencon­trées sur le chemin, quelles que soient les situa­tions dans la vie, je sais que je vais pouvoir les affronter, je sais que je vais toujours avoir le dessus et je sais que je vais arriver à mes fins. Et c’est vrai­ment quelque chose de positif, parce que plus tard, lorsque vous avez des diffi­cultés, quelles qu’elles soient, c’est un petit rappel, ça vous dit : ah ! Tu es passée par là et par ceci, tu as réussi à atteindre ton objectif, tu vas réussir à nouveau. C’est un bon petit rappel, rappel de ma force »