Dans des propos accordés à Eurosport Allemagne et relayés par Tennis365, la légende Boris Becker a mis en garde Alexander Zverev, battu par Novak Djokovic en quarts de finale de Roland‐Garros et toujours en quête d’un premier titre en Grand Chelem.

« Qu’est‐ce que Sascha veut ? Est‐il heureux d’être numéro deux mondial ou veut‐il plus ?C’est lui qui décide. C’est le patron. Il décide de ce à quoi doit ressem­bler la Team Zverev. Son père et son frère font un super travail, mais pas assez pour passer la dernière étape. Regardez la carrière de Nadal. Toni Nadal était là pendant long­temps, puis Carlos Moya et Francisco Roig ont fini par arriver. […] Comment fait Sinner ? Il a connu trois ans de succès avec Darren Cahill. Maintenant, quel­qu’un d’autre va arriver. A un moment, vous devez entendre un nouveau discours, évoluer dans un nouvel envi­ron­ne­ment. Prenez l’exemple du foot­ball, un coach ne reste pas 10 ans dans un club, ce n’est pas normal. »

Et si Becker pous­sait Zverev à lui proposer une colla­bo­ra­tion ? En Allemagne, les rumeurs vont bon train depuis quelque temps sur une possible asso­cia­tion entre les deux hommes.