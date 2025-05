À une marche du tableau final de Roland‐Garros, comme l’année passée, Geoffrey Blancaneaux a de quoi se réjouir de sa victoire sans encombre, 6–3, 6–3, au deuxième tour des quali­fi­ca­tions contre le Brésilien Thiago Seyboth Wild (numéro 112 mondial).

Au‐delà d’une belle perfor­mance, le Tricolore s’en­thou­siasme d’au­tant plus qu’il inscrit ces jolis résul­tats sous les accla­ma­tions de son public à la maison, très loin de son quoti­dien redon­dant et soli­taire en Challenger.

« C’est pour ça que je travaille tous les jours, pour vivre ces moments‐là, donc j’ai juste profité. À Roland, c’est parti­cu­lier. J’ai toujours bien aimé les sensa­tions. J’ai toujours joué pour jouer devant du monde, dans ces grands évène­ments. On se bagarre tous les jours en Challenger sans personne qui nous regarde, au fin fond de l’Afrique ou n’im­porte où, c’est très dur. On fait ça pour vivre ces moments‐là, en bien ou en mal. Ces émotions nous reste­ront à vie. S’il y avait cette ambiance tous les jours, je conti­nue­rais encore plus le tennis et je profi­te­rais beau­coup plus. » Des propos relayés par Tennis Actu.