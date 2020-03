Coach de Simona Halep, Darren Cahill a réagi sur son compte Twitter à l’annonce du report de Roland-Garros. Il a d’abord posté un message en réaction au communiqué de l’US Open : « C’est une déclaration et une position appropriées concernant le futur tournoi, contrairement à nos amis de Roland-Garros. Prenons une respiration, prenons notre temps et essayons de protéger les quatre tournois du Grand Chelem en priorité, mais réunissons-nous pour travailler ensemble. L’ATP, la WTA, l’ITF et les Grands Chelems sont tous de la partie. »

This is a proper statement & position relating to a future tournament, unlike our friends at Roland Garros. Let's take a breath, take our time, of course try and protect the 4 Majors as a priority, but come together to work together as a whole. ATP, WTA, ITF and Majors be all in. https://t.co/1v84z90wU6 — Darren Cahill (@darren_cahill) March 17, 2020

Par la suite, l’entraîneur de la Roumaine poursuit son appel à des décisions communes : « Personne ne veut voir Roland-Garros annulé. Il faut juste travailler tous ensemble pour fixer un calendrier qui a du sens lorsque les choses vont s’éclaircir un peu. Joueurs, tournois, Grands Chelems, ATP, WTA, tout le monde dans la même salle. Il est maintenant un peu tôt pour obtenir des réponses.«