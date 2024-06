Vainqueur d’Alexander Zverev en finale de Roland‐Garros, Carlos Alcaraz a ajouté un troi­sième Grand Chelem dans son armoire à trophées.

Dans des propos relayés par Relevo, le numéro deux mondial précise qu’il a bien fêté ce titre avec son clan. Sérieux dans son hygiène de vie, il s’est permis quelques débordements.

« Nous sommes allés dîner et j’ai évidem­ment fait tout ce que je n’avais pas fait pendant le tournoi. J’ai mangé ce que je ne mangeais pas. Je suis un peu comme ça avec le gluten et tout ça, alors hier j’ai levé le pied et je me suis un peu laissé aller. Et je devais trin­quer avec un peu de cham­pagne, c’était aussi l’occasion. »