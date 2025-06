Pour Fabrice Santoro, consul­tant Prime Video durant la quin­zaine, la révé­la­tion fran­çaise Loïs Boisson n’est pas parvenue à s’ap­puyer sur son point fort lors de sa demi‐finale contre Cori Gauff ce jeudi à Roland‐Garros.

« Pendant le match, il me semble l’avoir entendu dire en s’adres­sant à son équipe : ‘Ça ne sort pas en coup droit !’ Et je pense que les condi­tions étaient diffé­rentes aujourd’hui, il y avait beau­coup d’humidité. Elle a eu beau­coup plus de mal à faire la diffé­rence côté coup droit. Ça ajoute donc des coups et c’est une prise de risque supplémentaire. »