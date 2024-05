Battu pour la quatrième fois en autant de matchs par sa bête noire, l’Italien Matteo Arnaldi, ce lundi au premier tour de Roland‐Garros (3−6, 6–4, 4–6, 2–6), Arthur Fils n’a pas confirmé après son premier titre de la saison remporté sur le Challenger de Bordeaux.

Invité à s’ex­primer à ce sujet sur le plateau d’Amazon Prime Video, Fabrice Santoro a dressé un constat assez clair sur le style de jeu de l’es­poir trico­lore tout en faisant un lien avec celui de Caroline Garcia.

« Arthur doit comprendre un truc impor­tant : un jeu c’est quatre points gagnés et pas forcé­ment quatre points gagnants. Il faut vrai­ment faire la diffé­rence entre les deux. C’est une formule que j’uti­lise souvent pour Caroline Garcia qui a tendance à vouloir faire quatre coups brillan­tis­sime en touchant les lignes sur un même jeu. Non, ce n’est pas ça le tennis. Quand on voit jouer les meilleurs, les Nadal, Djokovic etc, il y a une marge de sécu­rité pour construire les points et ensuite quand on a du temps, bien les pieds au sol, on se rapproche des lignes. »