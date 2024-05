Aux commen­taires du match entre Rafael Nadal et Alexander Zverev ce lundi au premier tour de Roland‐Garros, Patrick Mouratoglou, invité à livrer son ressenti à l’issue de la rencontre suite à la victoire de l’Allemand, a estimé que l’Espagnol n’avait vrai­ment pas eu de chance au tirage au sort alors que son niveau de jeu était au rendez‐vous.

« Il a fina­le­ment pu faire la prépa­ra­tion qu’il voulait. La bonne nouvelle, c’est qu’il n’a pas l’air blessé du tout, il a pu faire un match en entier avec une inten­sité incroyable et une durée non‐négligeable. Certes, il a eu un peu de haut et de bas, il a été moins constant que Zverev mais c’est complè­te­ment normal, ne serait‐ce parce que Zverev a fait beau­coup plus de compé­ti­tions derniè­re­ment. C’est tout ce qu’il lui a manqué à Rafa fina­le­ment. Il n’a pas eu de chance, vrai­ment, de jouer Zverev au premier tour. Avec quelques matchs en plus, je pense qu’il pouvait être compé­titif. C’est aussi pour cela que je pense qu’il se pose la ques­tion d’ar­rêter ou pas. »