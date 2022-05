Hugo Gaston a fait chavirer Paris plus d’une fois. D’abord à Roland‐Garros en 2020, avec ses perfor­mances bluf­fantes contre Stan Wawrinka et Dominic Thiem, puis à Bercy en novembre 2021 avec notam­ment sa remontée folle contre Carlos Alcaraz dans le deuxième set. Et de nouveau, ce mardi soir, contre Alex de Minaur avec une victoire arra­chée au super tie‐break.

En confé­rence de presse, le Toulousain a pu comparer les diffé­rentes ambiances dans la capi­tale. « Le public joue un rôle très impor­tant. Ils m’ont soutenu depuis le début, ils ne sont pas arrivés qu’à la fin et j’aime bien partager mes émotions. Ça m’a donné de la force. Je me suis servi d’eux. Bercy, c’est enfermé, ça résonne plus. On a souvent dit qu’à Bercy, il y avait plus d’am­biance qu’à Roland, mais aujourd’hui (mardi), les gens ont été incroyables. Je dirais match nul entre Roland et Bercy. »