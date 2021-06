Si la marche était encore un peu trop haute pour la Française Harmony Tan ce mercredi face à l’an­cienne fina­liste Marketa Vondrousova (1–6, 3–6), comment passer à côté du magni­fique début de saison de l’ac­tuelle 149e mondiale ? Lauréate de 18 matchs en 2021 pour seule­ment huit défaites, la protégée de Nathalie Tauziat va désor­mais aborder la saison sur gazon dans l’in­connu total. En effet, elle n’a jamais disputé le moindre point sur cette surface. Stupéfiant.

« Je vais main­te­nant aller sur gazon. Ce sera la première fois que je poserai le pied sur gazon, je n’ai jamais joué dessus. On va voir comment cela va se passer. Je pense que mon jeu est bien adapté sur gazon, en tout cas c’est ce qu’on me dit. En plus ma coach Nathalie Tauziat qui a été fina­liste à Wimbledon va me donner quelques conseils, elle va m’ap­prendre comment jouer sur cette surface, comment l’ap­pré­hender et norma­le­ment cela devrait bien se passer. »