Il est une des belles histoires de cette édition de Roland‐Garros. S’il n’a jamais caché son aver­sion pour la terre battue, c’est bien sur cette surface qu’Alexander Bublik réalise sa meilleure perfor­mance en Grand Chelem. En s’of­frant le scalpe de Jack Draper ce lundi, le Kazakh atteint pour la première fois les quarts de finale dans un tournoi majeur.

En confé­rence de presse, le joueur fantasque a récem­ment confié ne pas vouloir changer sa formule pour évoluer au plus haut niveau, faire « à la fois le minimum et le maximum pour être le joueur » qu’il est.

Dans les colonnes de TNT Sports, John McEnroe estime qu’avec cette philo­so­phie, le 62e joueur mondial ne connaîtra jamais de la constance dans ses perfor­mances. Malgré son talent évident, l’an­cien capi­taine de la « Team World » (2017−2024) en Laver Cup confie ne jamais avoir sélec­tionné Bublik, en raison de son éthique de travail.

« On a parlé de Bublik car il a du talent, son clas­se­ment est élevé et il peut aussi jouer en double, ce qui était impor­tant à la Laver Cup. Mais je n’al­lais pas le choisir car il ne s’est pas donné à fond. J’ai plus de respect pour les joueurs qui disent qu’il vaut mieux essayer et échouer que de ne pas essayer du tout. Il semble qu’il y parvienne, ou que la chance sourit aux fous. Je n’en sais rien. Quand on le regarde, on se dit qu’il devrait être dans le top 15 mondial. La disci­pline qu’il faut, Novak l’a portée à un autre niveau, Nadal, main­te­nant Sinner et Alcaraz. Ils sont comme des machines sur le terrain. Bublik est plus humain d’une certaine manière. Je peux comprendre la frus­tra­tion de devoir se donner à 110 % tous les jours. Ce que je ne peux pas comprendre, c’est que si vous ne vous donnez pas à 100 % sur le court, vous risquez d’échouer. Dans le tennis, le fait d’aban­donner signifie que l’on ne fait pas d’ef­forts, et c’est ce que j’ai vu trop souvent de la part de Bublik. »