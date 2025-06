Invité ce lundi sur le plateau d’Amazon Prime Video pour aborder plusieurs sujets liés au tennis fran­çais, dont celui de Loïs Boisson et des diffi­cultés écono­miques, Ivan Ljubicic, respon­sable du haut niveau à la Fédération Française de Tennis, a notam­ment été inter­pellé par Jo‐Wilfried Tsonga, direc­teur de la All In Tennis Academy.

« Il y a tout le penchant écono­mique qui est compliqué car, souvent, quand la Fédération aide, évidem­ment, c’est gratuit pour les parents qui n’ont pas toujours les moyens quand ils doivent aller dans des acadé­mies privées comme la nôtre. Forcément, il y a cette barrière écono­mique qui se pose », a d’abord déclaré l’an­cien 5e mondial avant de ques­tionner Ljubicic. « On a pour moi l’une des plus belles forma­tions dans le monde sur les joueurs en‐dessous de 18 ans tout simple­ment car on ne rate pas beau­coup de joueurs dans les clubs. La fédé­ra­tion est présente, elle repère les joueurs qui jouent bien parce qu’il y a des compé­ti­tions qui sont orga­ni­sées. Moi, mon gros problème, c’est ensuite, pour le sport de haut niveau. Comment se fait‐il qu’on a un vivier de juniors extra­or­di­naires et qu’on n’ar­rive pas à les convertir en cham­pions pouvant gagner des Grands Chelems ? J’en ai fait partie, j’ai ma petite idée à moi. »

À noter qu’Ivan Ljubicic n’a pas vrai­ment répondu à la ques­tion en prenant pour exemple le cas spéci­fique de Moïse Kouamé, 834e mondial à 16 ans et consi­déré comme le grand espoir du tennis masculin tricolore.