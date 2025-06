De passage sur la terrasse de France Télévisions ce samedi, deux jours après sa défaite contre Cori Gauff en demi‐finales de Roland‐Garros, Loïs Boisson est apparue souriante. Malgré la décep­tion, la sensa­tion fran­çaise a assuré qu’elle se sentait plutôt bien, tout en livrant une confi­dence sur la fatigue accumulée.

« Ça ne va pas si mal. Je me sens bien. Après j’ai senti quand même hier matin. Pendant le tournoi, je me sentais bien, je ne sentais pas la fatigue. Et hier matin, avec la fatigue nerveuse, je pense que tout est redes­cendu d’un coup. J’avoue que je ne me sentais vrai­ment pas bien. Mais au final, aujourd’hui, ça va. Je suis bien. »