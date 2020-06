Lors de son live sur Twitch avec Gaël Monfils, le président de la fédération française de tennis, Bernard Giudicelli a expliqué que l’équipe du tournoi travaillait sur une solution pour que les loges de Roland-Garros soient mieux remplies.

L’idée serait de pouvoir en donner l’accès quand les titulaires sont absents : « Pour l’édition qui vient, on va proposer une possibilité pour les détenteurs de billets des courts annexes qui pourront avec une option payante être dirigés vers une loge vide. Une fois que les personnes de la loge reviendront, ils devront alors céder leurs places. On va faire cette expérience et on verra comment cela fonctionne, notre idée est bien de partager les loges quand elles ne sont pas occupées »