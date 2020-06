Droits photo : Clovis Museux

Dans les colonnes du Dauphiné Libéré, Corentin Denolly, que l’on connait bien à We Love Tennis a fait le point sur ce début de déconfinement et aussi sur son bilan financier depuis le début de cette crise. Corentin, fidèle à lui même, garde le moral et préfère ne pas se plaindre : « Certains se plaignent parce qu’ils ne jouent plus. J’ai envie de leur dire que s’ils gagnent pas d’argent, ils n’en dépensent pas non plus. Sur certains tournois futures avec tous les frais annexes, tu dépenses plus que tu gagnes ». Alors qu’il a touché la prime liée au Covid-19 grâce à son statut d’entrepreneur, ainsi que celle de l’ATP, il a de quoi voir venir : « L’aide de l’ATP est de 4.325 dollars, il pourrait en avoir une autre mais on a pas encore les détails. Je sais que certains vont piocher dans leurs réserves pour repartir en tournée. Moi j’ai un peu d’avance, j’ai l’avantage de bien gérer mes comptes, pour l’instant ca va.. »