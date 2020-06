Battre André Agassi sur le central et finir sur un ace sous les yeux médusés de Bill Clinton, c’est ce que Sébastien Grosjean a accompli en 2001 (1-6, 6-1, 6-1, 6-3).

Pour le coup de fil d’Emilie Loit, « Seb » est revenu sur ce moment qui restera gravé dans sa mémoire : « Dominer André Agassi qui avait déjà gagné la Coupe Davis, et les 4 tournois du Grand Chelem, c’était vraiment une grande satisfaction. Avant que les Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic ne réalisent ce type d’exploit, Andre Agassi était donc le seul à être parvenu à réaliser de tels exploits. Je me souviens d’un duel où j’étais très crispé au début. Agassi mettait beaucoup de pression, il jouait vite entre les points et quelques années auparavant cela avait été compliqué pour moi à l’US Open. Après ce premier set raté, je me suis relâché et j’ai vraiment joué un tennis de grande qualité. »