Brillamment quali­fiée pour les demi‐finales de Roland‐Garros après une pres­ta­tion assez impres­sion­nante face à Mirra Andreeva ce mercredi, Loïs Boisson a peut‐être été aidé par un échauf­fe­ment de haute qualité.

En effet, la Française s’est échauffée ce matin pendant plusieurs minutes avec le numéro 1 mondial, Jannik Sinner, sur le court Philippe‐Chatrier. Interrogée à ce sujet par Amazon Prime Video, Loïs a donné sa version des faits.

😍 La propo­si­tion incroyable de Jannik Sinner à Loïs Boisson ce matin :

« Ça ne te dérange pas si je fais ton spar­ring ? »



🤣 La réac­tion de Loïs est excel­lente ! #RolandGarros

« Ce matin, je pense qu’à cause de pluie il a dû changer son programme. Et il m’a dit : ‘Ça te dérange si je fais ton spar­ring (partner) ?’. Et je lui ai dit : ‘Ben non’ (sourire). Franchement, je suis arrivé à l’échauf­fe­ment, j’étais dans un stress… je ne voulais pas faire une faute, même par rapport à lui. C’était génial. »