Forcément très atten­tive au parcours et à l’as­cen­sion de Loïs Boisson lors de cette édition 2025 de Roland‐Garros, Marion Bartoli a distillé quelques précieux conseils à sa jeune compa­triote sur le plateau de Prime Video.

« Il y a telle­ment de belles choses qui l’at­tendent. Mais il faut conti­nuer à rester les pieds sur terre, conti­nuer d’ac­cepter de travailler à l’en­traî­ne­ment, accepter de se dire que la surface va changer et que ça va être un peu plus diffi­cile, que les autres joueuses vont la connaître. Et surtout, surtout, éviter le piège Raducanu. Éviter les bles­sures, essayer de se protéger, de bien récu­pérer, pas trop de presse, pas trop de médias. Il faut qu’elle reste avec les siens, dans un envi­ron­ne­ment assez calme et puis repartir au combat », a déclaré la lauréate de Wimbledon 2013 qui connaît parfai­te­ment les pièges d’une célé­brité soudaine et souvent incontrôlable.