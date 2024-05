Si Marion Bartoli a certai­ne­ment été déçu de voir Rafael Nadal s’in­cliner ce lundi au premier tour de Roland‐Garros face à Alexander Zverev alors qu’elle était persuadé que l’Espagnol allait s’im­poser, elle a malgré tout tenu à retenir son atti­tude toujours aussi impeccable.

« J’ai trouvé dans l’at­ti­tude de Rafael Nadal, encore une fois et j’in­siste là‐dessus, s’il est un aussi grand cham­pion, c’est parce qu’il déteste rater une balle. Et dès les premiers jeux lors­qu’il ratait son revers long de ligne de quelques centi­mètres, il se retour­nait vers son clan et il pestait et en se deman­dant pour­quoi il avait raté cette balle. Et c’est fina­le­ment cette atti­tude que l’on retrouve comme s’il avait 17 ans et qu’il jouait son premier Roland‐Garros. C’est vrai­ment un exemple pour tous, à n’im­porte quel niveau », a déclaré la lauréate de Wimbledon 2023 sur le plateau d’Amazon Prime Video.