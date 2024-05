Battu par Alexander Zverev au premier tour de Roland‐Garros ce lundi, Rafael Nadal s’est présenté en confé­rence de presse au cours de laquelle il a abordé de nombreux sujets.

Et après avoir quasi­ment annoncé son forfait pour Wimbledon, l’Espagnol a été inter­rogé sur la présence de certains de ses collègues en tribunes venus assister à son probable dernier match à Roland‐Garros. Parmi eux, Novak Djokovic, Carlos Alcaraz ou encore Iga Swiatek.

« Je ne les ai pas vus. Mais d’une certaine façon, c’est normal, non ? S’il s’agis­sait de la dernière fois que je jouais ici et si je savais que c’était la dernière fois pour Novak qu’il jouait à Wimbledon ou l’Open d’Australie. Avec ce type d’ad­ver­saires ou de jeunes joueurs comme Carlos, présents ici, ils m’ont sûre­ment regardé à la télé­vi­sion. Carlos m’a sûre­ment regardé à la télé­vi­sion au cours de son enfance c’est normal d’une certaine façon que ces personnes soient inté­res­sées à suivre le match, en parti­cu­lier dans cet endroit avec toute l’his­toire que j’y ai accu­mulée. En tout cas, je suis heureux que cela se produise, cela veut dire que j’ai laissé un héri­tage positif ici et que j’ai laissé un héri­tage positif grâce à ma carrière. Voilà tout. »