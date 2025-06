C’est dans une vidéo très sobre que Patrick McEnroe s’est exprimé sur la finale entre Jannik Sinner et Carlos Alcaraz à Paris. Sans tourner autour du pot, l’Américain s’est dit bluffé par l’at­ti­tude exem­plaire, l’hu­mi­lité et la faculté à souf­frir en silence des deux champions.

En rele­vant leur simpli­cité, le frère de John McEnroe met peut‐être le doigt sur un sujet tabou dans le tennis, à savoir les compor­te­ments nauséa­bonds et les pauses à répé­ti­tion, dans l’unique but de désta­bi­liser l’adversaire.

No bathroom breaks



No physio visits



No barking at their boxes



Mano a Mano



Respect @carlosalcaraz and @janniksin pic.twitter.com/eYVl4MS1mk