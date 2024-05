Un an après sa défaite d’en­trée à Roland‐Garros, Daniil Medvedev avait à coeur de se rattraper lors de cette édition 2024, et il a dû s’employer. Vainqueur dans la douleur de Dominik Koepfer après 3h10 d’une belle bataille qui s’est terminé à 00h30 (6−3, 6–4, 5–7, 6–3), le Russe a livré une inter­view d’après match dont il a le secret.

Interrogé sur les circons­tances de sa victoire, il n’a pas hésité à s’in­ter­roger sur la tactique et les réelles inten­tions de son adversaire.

« Je me suis trouvé très bien sur le court, je jouais très bien. Et à un moment, dans le troi­sième set, je ne sais pas pour­quoi, il a décidé de jouer à son meilleur niveau, de mettre toutes les balles sur les lignes, de courir partout, de se battre. Et s’il avait fait cela dès le premier point du match, cela aurait été plus dur pour moi, donc je suis content car au moins il m’a laissé tran­quille pendant deux sets. Et après dans le quatrième set, je me suis dit : ‘Ok, s’il veut gagner le match, il ne pourra plus marcher demain’. Donc je suis content d’avoir réussi à gagner. »