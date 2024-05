Émue, comme un peu tout le monde, suite au probable dernier match de Rafael Nadal à Roland‐Garros, battu par Alexander Zverev au premier tour, Justine Henin, sur le plateau de France Télévision, a tenu à rela­ti­viser la défaite de l’Espagnol en insis­tant avant tout sur l’im­por­tance du moment.

« Il s’est passé quelque chose de très fort, on sent cette énergie, cette émotion qui sont parta­gées par tous. On dit au revoir à un grand, grand, grand monsieur, le plus grand de l’his­toire de Roland‐Garros et avec beau­coup de simpli­cité. Donc nous ne retien­drons que ce qu’il a donné au tournoi, ce qu’il nous a tous donné, indé­pen­dam­ment du match. On pourra en reparler tant qu’on veut, ce n’est pas très impor­tant en fait ce match aujourd’hui. C’est cette émotion, devant sa famille, c’est très beau et on tous un peu sous le choc. »