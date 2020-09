Gaël Monfils n’y arrive plus. Après Rome et Hambourg, il perd une nouvelle fois au 1er tour depuis son retour à la compétition. Mais à Roland-Garros, la déception prend un peu plus d’ampleur…

« Je n’ai pas de mots pour l’exprimer. Ce n’était pas un grand match. Je pense que c’était le pire (match), en pourcentage. Je pense que cela s’est vu, je n’ai pas de superbes sensations en ce moment. C’est dur pour moi de vraiment être bien, de pouvoir bien jouer. Alexander a fait son match, mais encore une fois, je fais beaucoup de fautes, je fais beaucoup de doubles fautes. Je me place très mal. Je ne joue pas bien, tout simplement. Donc ce ne sont pas des conditions, en plus de tout cela, pour bien jouer. C’est sûr que cela donne un résultat pas super », a tenté d’expliquer le Français en conférence de presse.