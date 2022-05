Touché physi­que­ment et menta­le­ment, Rafael Nadal doit main­te­nant utiliser au mieux possible le temps qu’il lui reste avant Roland‐Garros. On sait que l’Espagnol est un combat­tant et qu’il fera tout pour se préparer le mieux possible même dans ces condi­tions difficiles.

« La première chose dont j’ai besoin, c’est de ne pas avoir mal, de pouvoir m’en­traîner. Pour l’ins­tant, il m’est impos­sible de jouer, mais peut‐être que dans quelques jours, les choses iront mieux. A Paris, je vais avoir mon médecin avec moi, cela peut m’aider, mais je n’en suis pas certain. Je suis très triste aujourd’hui, mais je n’ai pas d’autre choix que d’ac­cepter ce qui s’est passé et de me battre pour passer à autre chose, même si ce n’est pas facile pour moi en ce moment. Je ne sais pas comment je serai dans quelques jours, je vais en parler à mon médecin, mais j’es­père pouvoir aller à Paris »