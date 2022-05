De passage en confé­rence de presse seule­ment quelques minutes après sa défaite cruelle face à Denis Shapovalov, ce jeudi soir en huitièmes de finale, alors qu’il semblait vrai­ment souf­frir de son pied (il est atteint du syndrome de Mueller–Weiss depuis 2004, ndlr), Rafael Nadal s’est exprimé sur cette bles­sure chro­nique et sur sa poten­tielle parti­ci­pa­tion à Roland‐Garros.

« Si je vais à Roland Garros ? Je ne suis pas blessé. Je suis un joueur qui vit avec une bles­sure constante. C’est mon quoti­dien. C’est diffi­cile, la vérité… et bien sûr, j’ai parfois du mal à l’ac­cepter. J’avais à nouveau beau­coup de douleur dans le pied et c’est tout. Il est encore temps », a déclaré le tenant du titre déchu avant d’af­firmer qu’il allait serrer les dents, comme il en a si souvent l’ha­bi­tude. « C’est triste, parce que je jouais mieux, je me sentais bien à l’en­traî­ne­ment … et revenir à cela est diffi­cile, parce qu’il n’y a rien que vous puis­siez faire. Vous ne savez pas si vous devez vous reposer ou si l’en­traî­ne­ment est néces­saire. Il faut juste l’ac­cepter et se battre. »