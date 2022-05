6–1, 5–7, 2–2, la bataille fait rage et Rafael Nadal, sur un point perdu, commence clai­re­ment à montrer des signes de douleur au sujet de son pied dont il souffre occa­sion­nel­le­ment depuis le début de sa carrière. Il encaisse alors un jeu blanc et se dirige vers son banc en boitant légèrement.

Sur le jeu suivant, alors qu’il est un peu débordé, il semble ne plus vrai­ment pouvoir défendre ses chances. Denis Shapovalov, qui monte en puis­sance dans le match, continue lui sur sa lancée de la deuxième manche et prend le large (4–2). Sans être un calvaire, la fin de match est quand même très diffi­cile pour Rafa qui ne peut cacher sa décep­tion et sa peine avec quelques grimaces de dépit.

Cela va être vrai­ment dur de préparer Roland‐Garros dans ces condi­tions pour celui qui a soulevé la coupe des Mousquetaires à 13 reprises. Shapovalov, quand à lui, a eu le mérite de s’ac­cro­cher après avoir été inexis­tant dans le premier set. Score final : 1–6, 7–5, 6–2, après 2h40 de jeu. Pour une place en demi‐finale, le Canadien affron­tera le Norvégien Casper Ruud.