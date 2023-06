Battu en trois sets par Lorenzo Musetti (6−1, 6–2, 6–4 en 2h11 de jeu) au troi­sième tour de Roland‐Garros, Cameron Norrie a avoué qu’il ne s’at­ten­dait pas à réaliser une perfor­mance aussi décevante.

« C’est vrai que j’ai beau­coup joué de matchs mais je pour­rais dire que c’est à mon avan­tage. J’ai joué plus de matchs que qui que ce soit d’autres sur le circuit depuis 3 ans. C’est vrai. Je pour­rais dire que c’est positif et même avant ce match, je me disais : ‘olala, j’ai gagné plus de matchs que lui, et des grands matchs, je joue mieux que lui sur terre battue’. J’étais plein de confiance lorsque le match a commencé et comme je l’ai dit j’ai fait beau­coup de coups à plat. Je ne suis pas habitué à faire ce genre de perfor­mance avec cette atti­tude. Non, je ne suis pas du tout content de moi. »