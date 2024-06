Qualifiée, la Serbe est en 8ème de finale. Elle est vrai­ment entre de vivre un rêve. En confé­rence de presse, elle a insisté sur la « présence » d’un certain Nole à ses côtés et des conseils qu’elle pouvait rece­voir du numéro 1 mondial.

« Ce sont des conver­sa­tions privées, je ne souhaite pas les partager. Ce n’est rien de magique. Vous savez, nous faisons tous la même chose tous les jours. Mais ce que l’on voit sur le court, c’est ce qu’il dit : se battre jusqu’au bout. Il a une menta­lité qui nous inspire. On essaie tous d’avoir la même menta­lité que Novak, c’est quelque chose qui est abso­lu­ment incroyable. On essaie vrai­ment d’in­cor­porer tous les conseils, même les plus simples qu’il nous donne »