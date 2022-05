Avec 28 victoires d’af­filée et cinq titres consé­cu­tifs, Iga Swiatek fait peur à tout le monde, même à une quadruple vain­queur en Grand Chelem. Elle est en effet venue hanter Naomi Osaka la nuit avant le tirage au sort. Quand la Japonaise a appris qu’elle allait fina­le­ment affronter Amanda Anisimova, contre qui elle a pour­tant perdu au 3e tour de l’Open d’Australie au terme d’un match très serré, elle était soulagée.

« Je pensais que c’était une blague, parce que j’ai fait un rêve il y a quelques jours. J’ai rêvé du tirage au sort, je jouais contre Iga, j’avais peur. Je me disais qu’elle était la joueuse la pire que je pouvais affronter. C’est Iga qui m’est venue à l’es­prit. Heureusement, ce n’est pas arrivé. Puis, cela m’est sorti de l’esprit, je n’ai plus pensé au tirage au sort. Quand on m’a dit : « Tu sais que le tirage au sort est sorti ? Tu vas jouer contre Amanda ». J’ai dit : « C’est une blague ? » Ce n’est pas que je ne veux pas jouer contre elle, c’est parce que je suis le type de personne qui veut prendre sa revanche après une défaite. J’ai beau­coup appris du dernier match. Donc, nous verrons bien ce qui se passe », a confié l’ex‐numéro 1 mondiale, déter­minée à enfin briller à Roland‐Garros.