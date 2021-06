Qui dit jeudi de la deuxième semaine à Roland Garros dit demi‐finales dame. Après deux doubles mixtes, Zidansek et Pavlyuchenkova seront oppo­sées. Krejčíková suivra contre la gagnante du duel entre Swiatek et Sakkari. Sur le Simonne Mathieu, on retrou­vera Mahut et Herbert. Les deux Français tente­ront d’ac­céder à la finale.

Autre infor­ma­tion impor­tante, ce jeudi il n’y aura pas de night session. A noter qu’aucun match de simple ne se dispu­tera sur le Suzanne Lenglen.