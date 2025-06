Aryna Sabalenka a pris l’habitude de célé­brer chacune de ses victoires à Roland‐Garros en dansant.

Ce jeudi, la numéro 1 mondiale n’a évidem­ment pas dérogé à ce rituel après avoir éliminé sa rivale, Iga Swiatek, triple tenante du titre sur la terre battue parisienne.

Saturday night and we in the spot 💃#RolandGarros pic.twitter.com/iP5O5hxyCs