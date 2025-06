Consultante pendant Roland‐Garros et aux commen­taires pour la télé­vi­sion améri­caine de la demi‐finale entre Loïs Boisson et Cori Gauff, la joueuse améri­caine Sloane Stephens, fina­liste du tournoi en 2018, a salué la passion et la classe du public français.

Sloane Stephens court­side for the Coco Gauff and Lois Boisson Roland Garros SF



Q : “You’ve gone deep here. The French crowd can get on you in a hurry, right?”



Sloane : Definitely. I played finals here & it was really against all of France & Romania when I played Halep” 😂… pic.twitter.com/Dus9zSppEr