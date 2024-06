Au micro de Prime Video après la large victoire d’Iga Swiatek en finale contre Jasmine Paolini, syno­nyme de quatrième titre à Roland‐Garros pour la Polonaise de 23 ans, Fabrice Santoro a insisté sur l’écart de niveau entre les deux joueuses.

« Sans surprise. On s’attendait à ce genre de scénario. On savait que cela avait de fortes chances de se produire ce samedi face à une très bonne joueuse. Car Paolini joue bien, elle sera 7e mondiale lundi. Elle a énor­mé­ment progressé, elle a battu certaines des meilleures joueuses du monde notam­ment Rybakina ou Andreeva. Mais aujourd’hui, il n’y avait pas une ou deux mais dix classes d’écart entre les deux joueuses. Paolini n’avait remporté que trois jeux par match lors de ses deux précé­dentes confron­ta­tions avec Swiatek. Trois de plus aujourd’hui, c’est le tarif. »