Indétrônable.

Grande favo­rite de cette édition 2024 et double tenante du titre, Iga Swiatek a écrasé l’Italienne Jasmine Paolini en finale ce samedi (6−2, 6–1, en 1h10 de jeu) pour remporter à seule­ment 23 ans son quatrième titre sur la terre battue pari­sienne, son cinquième en Grand Chelem.

Pour sa première finale majeure, Paolini entrait sur le court avec le sourire. Elle avait expliqué n’avoir jamais imaginé atteindre un jour ce niveau. Elle démar­rait très bien son match, en brea­kant même la première.

Mais tout de suite, la numéro 1 mondiale réagis­sait. Le visage concentré et fermé sous sa fameuse casquette blanche, Swiatek élevait immé­dia­te­ment le niveau. Elle connais­sait exac­te­ment le chemin à suivre pour soulever une fois de plus la coupe Suzanne Lenglen.

Paolini tentait un temps d’aller de l’avant, de faire preuve d’agres­si­vité. Mais sans solu­tion, même derrière sa première balle, elle recu­lait face à la pres­sion imposée par la Polonaise.

Plus vif, plus puis­sante, plus solide et tout simple­ment plus habi­tuée, Swiatek filait vers la victoire, impo­sant encore un peu plus sa supré­matie à Roland‐Garros.

Si elle avait dû sauver une balle de match dès le deuxième tour contre Naomi Osaka, elle n’a ensuite plus jamais tremblé. Et elle conclut une tournée sur terre battue excep­tion­nelle avec des titres consé­cu­tifs à Madrid, Rome, et donc Paris.