Expéditive ce mardi pour son entrée en lice sur cette édition 2023 de Roland‐Garros (6−4, 6–0, face à l’Espagnole Bucsa), Iga Swiatek, lors de son passage devant la presse, a été inter­rogée sur ce que cela lui ferait d’égaler des légendes comme Serena Williams, Monica Seles et Arantxa Sanchez en décro­chant un troi­sième sacre à Paris.

Et la réponse est un peu à l’image de la numéro une mondiale, à la fois impas­sible, réservée et détachée…

« Honnêtement, je ne connais même pas ces records. Je joue au tennis mais je ne suis pas vrai­ment une experte en termes de statis­tiques et d’his­toire, donc je ne me concentre pas vrai­ment là‐dessus. J’ai l’im­pres­sion de vivre dans un monde diffé­rent. Je n’ai jamais joué contre Serena ou Monica Seles. Donc, oui, je vis ma propre vie et j’ai mon propre parcours. »