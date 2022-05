Toni Nadal est dans une posi­tion déli­cate. Oncle de Rafael Nadal et grand artisan de son succès depuis le début de sa carrière, Toni conseille et entraîne désor­mais Félix Auger‐Aliassime depuis plus d’un an aux côtés du Français Frédéric Fontang.

Alors que les deux joueurs vont s’af­fronter pour la deuxième fois de leur carrière (après Madrid 2019), le coach Majorquin, qui ne sera pas présent dans la box du Canadien ce dimanche, a clai­re­ment expliqué qu’il allait rester neutre, dans des propos rapportés par Marca.

« J’ai déjà dit à Felix que je ne lui dirai pas si mon neveu a ceci ou cela. Je ne vais pas lui dire comment le battre. Mais je ne pour­rais pas non plus, d’un point de vue éthique, dire à Rafael ce qu’il doit faire pour battre Félix. »