Invité à commenter la sortie du court assez parti­cu­lière de Novak Djokovic après sa défaite contre Jannik Sinner en demi‐finales de Roland‐Garros ce vendredi soir, Jo‐Wilfried Tsonga, consul­tant pour Prime Video, s’est posé la même ques­tion que beau­coup de personnes.

« À vrai dire, je ne l’ai jamais vu faire ce qu’il a fait ce (vendredi) soir donc ça pose quand même la ques­tion : est‐ce que dans sa tête il ne sent pas que c’est un peu le dernier ? On voit qu’il est heureux et voir un Novak sortir comme ça d’un match, ce n’est pas courant. Est‐ce qu’il ne se dit pas que la passa­tion est faite en faisant un grand match et en prenant trois sets contre un monstre ? »