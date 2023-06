Entraîneur histo­rique de Novak Djokovic, Marian Vajda suit évidem­ment toujours de près les exploits du Serbe malgré leur sépa­ra­tion en mars 2022. Lors d’une inter­view accordée à Sport.sk, le coach slovaque, désor­mais aux côtés d’Alex Molcan, a réagi au 23e sacre en Grand Chelem de son ancien poulain.

« Je lui ai envoyé un message vocal sur son télé­phone portable juste après le match. Je lui ai dit que j’étais très heureux qu’il ait réussi et qu’il ait remporté son 23e titre. Quelques heures plus tard, il m’a répondu en me disant qu’il avait beau­coup apprécié, qu’il n’avait pas oublié que je faisais toujours partie de son équipe et de sa famille. Des mots éton­nants et touchants. J’ai égale­ment apprécié la façon dont il a souve­rai­ne­ment remporté le titre sur la terre battue, la surface la plus dure et le tournoi du Grand Chelem le plus diffi­cile pour lui. »