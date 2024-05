Éliminé en demi‐finale de l’ATP 250 de Genève, par Tomas Machac ce vendredi (6−4, 0–6, 6–1), Novak Djokovic repart de Suisse sans les certi­tudes qu’il était venu cher­cher avant d’entamer Roland‐Garros.

Pas plus inquiète que cela, l’ancienne joueuse britan­nique, Laura Robson, estime qu’on en fait trop avec le Serbe, et qu’il sait mieux que quiconque comment gérer un tournoi au meilleur des cinq sets.

« Il est très rare qu’il ne soit pas au sommet de sa forme avant un tournoi du Grand Chelem, mais d’autres fois, cela s’est produit et il s’est senti tout à fait bien lors­qu’il est arrivé au troi­sième tour et qu’il a joué quelques matches. Il a telle­ment confiance en lui dans ces situa­tions et vous ne pouvez avoir cette confiance qu’en gagnant autant qu’il l’a fait dans sa vie. Le battre dans un tournoi du Grand Chelem est très, très diffi­cile à faire. Je le consi­dère donc comme l’un des trois grands favoris du tournoi. Tout le monde a des creux, mais lui n’en a pas beau­coup. Quand c’est le cas, on en fait tout un plat. »