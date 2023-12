Présent depuis plusieurs jours à Perth, en Australie, pour disputer la United Cup avec la Serbie, Novak Djokovic a livré ses premières impres­sions lors de son passage en confé­rence de presse.

« Cela faisait un moment que je n’étais pas venu ici (à Perth), alors c’est génial. Je suis heureux de retourner en Australie, où j’ai proba­ble­ment connu les plus grands succès de ma carrière. Je suis impa­tient de jouer. Je suis arrivé plus tôt que d’ha­bi­tude à cause du calen­drier, car la United Cup commence avant le nouvel an, mais repré­senter la Serbie est toujours un grand honneur et une grande fierté. J’espère donc que nous pour­rons avoir une salle comble avec beau­coup de gens venant regarder nos matchs. »