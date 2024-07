Opposé au Russe Pavel Kotov pour son entrée en lice sur les Jeux olym­piques de Paris, Stan Wawrinka, dans une inter­view accordée à la RTS, s’est souvenu de sa médaille d’or obtenu en double aux côtés de Roger Federer lors des JO de Pékin en 2008. Un souvenir inoubliable.

« Les souve­nirs olym­piques font clai­re­ment partie des plus beaux de ma carrière. C’est bien plus que le tennis, c’est le sport en général. On regarde aussi d’autres sports, on rencontre d’autres spor­tifs, c’est un vrai plaisir. Chaque titre est impor­tant à sa manière, mais une médaille olym­pique, comme je l’ai dit, va au‐delà du tennis. Partager ces souve­nirs avec Roger (Federer) nous a rappro­chés pour le reste de nos carrières, y compris pour la Coupe Davis et d’autres choses. Quand on passe dix jours ensemble, qu’on se bat l’un pour l’autre, cela crée natu­rel­le­ment des liens. »